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Здание кафе сгорело в Раменском районе Подмосковья
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Здание кафе сгорело в Раменском районе Подмосковья
Происшествия
Здание кафе сгорело в Раменском районе Подмосковья
mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Пензенской области

Москва, 1 сентября. Здание кафе, где торговали шаурмой, загорелось вечером 31 августа. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Кафе располагалось в поселке Быково на улице Советской в Раменском районе Московской области. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 500 квадратных метров. Как отмечают специалисты, у здания загорелась кровля. В момент происшествия людей в общепите не было, пострадавших нет. Все причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Недавно спасателям удалось ликвидировать крупный пожар в кафе на набережной поселка Дагомыс в Сочи. В результате происшествия никто не пострадал. На время восстановительных работ городская территория будет огорожена. Для тушения огня было задействовано 13 пожарных и пять единиц специальной техники.

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пожар огонь кафе
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