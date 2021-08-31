СК начал проверку по делу о трупе без головы в Подмосковье

Серпухов, 31 августа. Обезглавленный труп нашли в лесу Серпухова. Следственный комитет Подмосковья начал проверку по данному факту.

В лесу у Данковского шоссе около деревни Борисово местные жители обнаружили под деревом тело мужчины. При этом его голова лежала в метре от трупа и на ней была зимняя шапка. Специалисты предполагают, что погибший скончался около восьми месяцев назад. Точная причина смерти в данный момент устанавливается криминалистами. По данному факту Следственное управление СК России по Московской области организовало проверку.

Недавно в Татарстане обнаружили тело одного из пропавших подростков. Сотрудники МЧС нашли труп 17-летнего молодого человека, который вместе со своей девушкой исчез несколько дней назад. Тело погибшего находилось в одном километре от пристани Елабуги на правом берегу реки Камы, передает RT.