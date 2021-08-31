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Жалобу на меру пресечения бывшему пензенскому губернатору рассмотрят 1 сентября
Происшествия
Жалобу на меру пресечения бывшему пензенскому губернатору рассмотрят 1 сентября
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 31 августа. Жалобу на продление меры пресечения для бывшего главы Пензенской области Ивана Белозерцева рассмотрят 1 сентября, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Рассмотрение апелляции на продление меры пресечения экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву состоится в Мосгорсуде в среду, 1 сентября. Судебное заседание назначено на 13:15 по московскому времени.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест бывшему чиновнику по делу о получении взятки в особо крупном размере. Белозерцев будет находиться в СИЗО до 20 ноября. Защита обвиняемого настаивала на смене меры пресечения на домашний арест.

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суд мосгорсуд жалоба белозерцев
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