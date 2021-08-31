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Движение по МКАД затруднено из-за аварии с перевернувшимся автомобилем
Происшествия
Движение по МКАД затруднено из-за аварии с перевернувшимся автомобилем
pxhere.com

Москва, 31 августа. Три автомобиля столкнулись на внутренний стороне 48-го километра МКАД в районе пересечения с Боровским шоссе, сообщает Дептранс Москвы.

В результате аварии одна машина перевернулась. Информации о пострадавших не поступало, все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение по двум полосам, водителей просят по возможности выбирать другой маршрут и объезжать этот участок из-за образовавшегося затора.

Незадолго до этого на 53-м километере МКАД произошло ДТП с участием семи транспортных средств. Из-за инцидента образовалась серьезная пробка.

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москва дтп мкад
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