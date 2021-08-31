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Рентгенолога из больницы Домодедово обвинили в сатанизме и жертвоприношениях

  /   Обновлено: 31 августа 2021 17:40
Происшествия
Рентгенолога из больницы Домодедово обвинили в сатанизме и жертвоприношениях
pixabay.com  /  Parentingupstream

Москва, 31 августа. Правоохранители проверят информацию о причастности врача-рентгенолога из Домодедовской больницы к сатанизму и кровавым жертвоприношениям.

Жительница Москвы привезла своего отца с подозрением на инсульт в Домодедовскую ЦРБ. Врач-рентгенолог, который дежурил в ту смену, отказал девушке проводить пациенту компьютерную томографию.

Москвичка начала снимать видео, в котором медик сообщил, что он настоящий сатанист. После этого она обратилась в отдел полиции с иском в отношении рентгенолога. Она обвиняет его в поклонении дьяволу и приношении кровавых жертв. Заявительница отметила, что главврач больницы знает, чем занимаются его подчиненные. Он не только закрывает на это глаза, но и разделяет с ними «религию». Сотрудники полиции по данному факту проведут расследование.

В середине августа сатанисты из Ленинградской области привели правоохранителей в место расправы над своей жертвой для ритуала и назвали мотив убийства, сообщал ФАН. По данным следствия, задержанные скооперировались с другими такими же адептами, нашли мужчину для жертвоприношения и заманили его в лес, после чего избили и зарезали.

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