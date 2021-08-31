Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 20:07
20:04
Весь мир
Подмененная при рождении жительница Мекки отсудила 500 тысяч долларов
20:02
Общество
Американец объяснил, почему его поразил поход за грибами в России
20:02
Шоу-бизнес
Стало известно о многомиллионном состоянии новой жены Прохора Шаляпина
20:01
Экономика
Один из дилеров АвтоВАЗа сообщил о нехватке автомобилей
20:00
Экономика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
20:00
Экономика
Отъем денег по-киевски: минфин Украины советует гражданам не рассчитывать на пенсию
19:59
Спорт
«Есть в голове»: Карпин определился со стартовым составом на матч с Хорватией
19:57
Политика
Политолог Межевич исключил войну между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня
19:55
Происшествия
Тротуар и дорогу на улице Савушкина в Петербурге залило кипятком
19:55
Украина
Политолог Егорченков оценил шансы Украины вернуть себе статус ядерной державы
Все новости

Врачи-трансплантологи спасли жизнь новорожденной девочке
Общество
Врачи-трансплантологи спасли жизнь новорожденной девочке
pixabay.com  / 

Москва, 31 августа. Врачи из Центра трансплантологии имени Шумакова Минздрава России успешно провели сложную и рискованную операцию, спасшую жизнь девочки, которая родилась со множеством дефектов развития.

Уже на второй день жизни девочка оказалась в реанимации, а на четвертый — полетела самолетом санитарной авиации в Краснодар. Потребовалась срочная операция на сердце, сообщает издание «Вести Подмосковья». Но это была не единственная необходимая операция. Титр билирубина повысился в крови маленькой Лиды в десятки раз. Причиной стал цирроз печени. Но, помимо пересадки печени, потребовалась также и пересадка почек.

Врачи Федерального центра трансплантологии имени Шумакова пошли на риск, сделав сразу и пересадку печени, и реконструкцию мочеполовой системы. Операция по замене положения мочеточников и коррекции органов рядом с открытой печенью длилась шесть часов. Руководил ей главный трансплантолог Минздрава и директор центра Сергей Готье.

Ранее ФАН рассказывал о третьей операции, которая предстоит губернатору Смоленской области Алексею Островскому. Он получил сложный перелом ноги, играя в баскетбол.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врачи-трансплантологи спасли жизнь новорожденной девочке
операция печень трансплантация мочеточник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru