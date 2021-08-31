Врачи-трансплантологи спасли жизнь новорожденной девочке

Москва, 31 августа. Врачи из Центра трансплантологии имени Шумакова Минздрава России успешно провели сложную и рискованную операцию, спасшую жизнь девочки, которая родилась со множеством дефектов развития.

Уже на второй день жизни девочка оказалась в реанимации, а на четвертый — полетела самолетом санитарной авиации в Краснодар. Потребовалась срочная операция на сердце, сообщает издание «Вести Подмосковья». Но это была не единственная необходимая операция. Титр билирубина повысился в крови маленькой Лиды в десятки раз. Причиной стал цирроз печени. Но, помимо пересадки печени, потребовалась также и пересадка почек.

Врачи Федерального центра трансплантологии имени Шумакова пошли на риск, сделав сразу и пересадку печени, и реконструкцию мочеполовой системы. Операция по замене положения мочеточников и коррекции органов рядом с открытой печенью длилась шесть часов. Руководил ей главный трансплантолог Минздрава и директор центра Сергей Готье.

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