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Бастрыкин потребовал полный доклад расследования дела о побеге заключенных в Истре
Происшествия
Бастрыкин потребовал полный доклад расследования дела о побеге заключенных в Истре
stocksnap.io

Москва, 31 августа. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил правоохранителям предоставить полный отчет процесса расследования побега пятерых заключенных из изолятора в Истре.

Бастрыкин потребовал от руководителя Главного СУ СК РФ по Московской области Александра Старикова предоставить всю информацию расследования побега пятерых заключенных из изолятора временного содержания (ИВС). Помимо этого, глава ведомства поручил доложить ему о результатах следственных действий по уголовному делу об убийстве предпринимателя.

В рамках телевизионной программы специалисты выдвинули большое количество версий о возможном повторении преступлений сбежавших преступников. Бастрыкин дал приказ региональным сотрудникам СК России проверить все доводы, которые были озвучены в телешоу.

В начале августа ветеран ФСИН и полковник внутренней службы в отставке Василий Макеенко рассказал, почему заключенным истринского СИЗО удалось сбежать. Он считает, что ситуация, способствовавшая побегу, гораздо сложнее и масштабнее, сообщал ФАН. Специалист связал ЧП с нехваткой служебного персонала и утомленностью людей.

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