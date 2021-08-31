Мосгорсуд 3 сентября рассмотрит апелляцию по делу Платошкина

Москва, 31 августа. Апелляция политолога Николая Платошкина будет рассмотрена Мосгорсудом уже 3 сентября. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы условно.

Мосгорсуд проверит, законно ли был вынесен приговор политологу и историку Николаю Платошкину. Ранее Гагаринский суд столицы приговорил лидера движения «За новый социализм» к пяти годам лишения свободы условно за призыв к массовым беспорядкам и распространение заведомо ложной информации.

Например, фигурант публиковал в социальных сетях видеоролики, в которых обвинял власти в «распространении» коронавирусной инфекции по стране.

Также Платошкину был выписан штраф в размере 700 тысяч рублей, сообщал ФАН. Решение было озвучено судьей Ольгой Арбузовой.