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Мосгорсуд 3 сентября рассмотрит апелляцию по делу Платошкина

  /   Обновлено: 31 августа 2021 15:22
Происшествия
Мосгорсуд 3 сентября рассмотрит апелляцию по делу Платошкина
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 31 августа. Апелляция политолога Николая Платошкина будет рассмотрена Мосгорсудом уже 3 сентября. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы условно.

Мосгорсуд проверит, законно ли был вынесен приговор политологу и историку Николаю Платошкину. Ранее Гагаринский суд столицы приговорил лидера движения «За новый социализм» к пяти годам лишения свободы условно за призыв к массовым беспорядкам и распространение заведомо ложной информации.

Например, фигурант публиковал в социальных сетях видеоролики, в которых обвинял власти в «распространении» коронавирусной инфекции по стране.

Также Платошкину был выписан штраф в размере 700 тысяч рублей, сообщал ФАН. Решение было озвучено судьей Ольгой Арбузовой.

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