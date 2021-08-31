Подросток умер из-за отравления освежителем воздуха в Подмосковье

Москва, 31 августа. Правоохранители организовали проверку по факту гибели школьника, который отравился парами освежителя воздуха в Солнечногорске.

Инцидент произошел 20 августа, когда школьник со своими друзьями гулял на детской площадке. Он вдохнул пары газа из баллончика и потерял сознание. Прохожие вызвали на место происшествия скорую помощь. Однако медикам не удалось спасти подростка: он умер после проведения реанимационных мероприятий.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося, сообщил источник ФАН. В ходе организованных работ будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

В детском доме под Смоленском умерла 12-летняя девочка. По данным правоохранителей, воспитанница учреждения отравилась парами угарного газа.