Мосгорсуд возобновил работу после сообщений о «минировании»

Москва, 31 августа. Три здания Московского государственного суда вновь приступили к работе. Сообщения о заложенных взрывных устройствах в МГС не подтвердились.

Суд работает в штатном режиме с 14:02 по московскому времени. После сообщения о заложенном взрывном устройстве в здании суда, были экстренно эвакуированы 512 человек, посетители и сотрудники суда, сообщили в пресс-службе дворца правосудия.

Здания временно закрывали на проверку. В настоящее время правоохранители разыскивают личность злоумышленника, который разослал сообщения с угрозами.