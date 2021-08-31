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Мосгорсуд возобновил работу после сообщений о «минировании»

  /   Обновлено: 31 августа 2021 14:46
Происшествия
Мосгорсуд возобновил работу после сообщений о «минировании»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Екатерина Жульева

Москва, 31 августа. Три здания Московского государственного суда вновь приступили к работе. Сообщения о заложенных взрывных устройствах в МГС не подтвердились.

Суд работает в штатном режиме с 14:02 по московскому времени. После сообщения о заложенном взрывном устройстве в здании суда, были экстренно эвакуированы 512 человек, посетители и сотрудники суда, сообщили в пресс-службе дворца правосудия.

Здания временно закрывали на проверку. В настоящее время правоохранители разыскивают личность злоумышленника, который разослал сообщения с угрозами.

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