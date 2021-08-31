Вильфанд пообещал москвичам возвращение тепла в сентябре

Москва, 31 августа. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что осенью в Москве должно наступить бабье лето. Тепло придет в столицу сразу после холодов.

По словам эксперта, похолодание, которое должно прийти в центральную часть России в ближайшие дни, будет длиться недолго. На смену ему обязательно придет бабье лето. Вильфанд добавил, что о наступлении теплой осени россиянам сообщат за несколько дней.

«Холодная погода наступает, это предвестник бабьего лета», — сообщил научный сотрудник на пресс-конференции «Россия Сегодня».

Ранее синоптик Михаил Леус уточнил, что приход теплой погоды стоит ожидать во второй половине сентября. Однако специалист не рассказал, как долго простоят летние температуры в столице. Леус считают, что волны тепла могут находиться в Москве вплоть до октября.