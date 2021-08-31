Около трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 1 сентября

Москва, 31 августа. Циклон «Ове», который придет в Москву 1 сентября, приведет к выпадению около трети месячной нормы осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в ночь на среду погодные условия окажутся под влиянием теплого сектора циклона. В результате небо над городом затянет облаками.

Днем воздух прогреется до +18...+20 градусов. При этом ожидаются «залповые ливни и прощальные грозы», сообщает РИА Новости.

В Петербурге тем временем 1 сентября выдастся прохладным. Температура воздуха в День знаний не поднимется выше +14 градусов. Во второй половине дня также возможны дожди.