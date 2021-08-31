Активисты пожаловались на рэпера Джигана из-за оскорблений в адрес подписчиков

Москва, 31 августа. Председатель движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский обратился в Генпрокуратуру с просьбой наказать Джигана (настоящее имя — Денис Устименко).

Поводом для обращения в надзорные органы, по словам Оболонского, стало отношение рэпера к своей аудитории. Активист считает, что рэпер унижает достоинство людей, а также негативно влияет на молодое поколение. Заявитель считает, что называть подписчиков «петушками» нельзя, так как такие высказывания не что иное, как пропаганда гомосексуализма.

Оболонский посоветовал певцу найти другой способ самовыражения. Он считает, что рэперу нужно обратиться в Национальный родительский комитет для «пиара», так как у него хороший имидж «Деда Мороза».

«Он должен пропагандировать семейные ценности. Он же пытается сформировать привлекательный образ нетрадиционной сексуальной ориентации, так как использует там лексику, свойственную ЛГБТ», — заявил в Оболонский.

Ранее скандально известная блогерша Лена Миро резко отреагировала на то, что рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова заплатили за вызов себе на дом двух маленьких тигров.