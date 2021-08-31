Смертельное ДТП с автомобилем каршеринга в Москве попало на видео

Москва, 31 августа. СМИ опубликовали видеозапись аварии с автомобилем каршеринга на юго-востоке Москвы, жертвой которой стал четырехлетний ребенок.

На кадрах можно заметить, как водитель арендованной иномарки Kia Rio пытался пересечь перекресток Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина на запрещающий сигнал светофора и перегородил путь следования отечественной легковушки ВАЗ.

В момент аварии ребенок находился на заднем сидении и не был пристегнут. Прибывшие на место инцидента медики госпитализировали мальчика в одну из ближайших больниц, однако, несмотря на старания врачей, он скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось, что автомобиль каршеринга попал в серьезную аварию на юго-востоке российской столицы.