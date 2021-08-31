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Защита судмедэксперта Пенцакова подала жалобу на меру пресечения

  /   Обновлено: 31 августа 2021 12:13
Происшествия
Защита судмедэксперта Пенцакова подала жалобу на меру пресечения
ПолитРоссия

Москва, 31 августа. Сторона защиты судмедэксперта Александра Пенцакова, выдавшего заключение о смерти заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, подала жалобу в Мосгорсуд.

Судебная инстанция рассмотрит обращение адвокатов Александра Пенцакова 15 сентября 2021 года. Результаты рассмотрения жалобы будут оглашены отдельно, сообщает источник в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее специалиста обвинили в халатности и служебном подлоге по делу о смерти чиновника. В связи с этим Басманный районный суд Москвы избрал Пенцакову меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 сентября 2021 года.

С Мосгорсудом связано резонансное дело бизнесмена Виктора Батурина. Предпринимателя, обвиняемого в покушении на мошенничество, оставили в СИЗО по решению суда, сообщало РИАМО.

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