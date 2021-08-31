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В Мосгорсуде объявили экстренную эвакуацию
Происшествия
В Мосгорсуде объявили экстренную эвакуацию
mos-gorsud.ru  /  Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

Москва, 31 августа. Срочная эвакуация проводится в трех зданиях Московского городского суда. Анонимы сообщили о якобы заложенном взрывном устройстве.

Всех людей вывели из помещений на улицу. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи с собаками. Пока неизвестно, откуда поступили угрозы. Информация о произошедшем выясняется.

Рейс Москва — Геленджик задержали на чуть более два часа в связи с проверками, которые проводили на его борту специалисты после сообщения об угрозе взрыва. Инцидент произошел 28 августа.

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