Неизвестные обмазали солидолом 400 самокатов в центре Москвы

Москва, 31 августа. Вандалы испортили 400 самокатов, обмазав солидолом их электронные панели, сообщили в столичном главке МВД.

Отмечается, что средства индивидуальной мобильности находились на Ленинском проспекте и Крымском Валу. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Опрашиваются возможные свидетели, личности подозреваемых устанавливаются.

С каждым годом популярность самокатов в России растет. Этим летом жители Оренбурга начали активно пользоваться сервисами по аренде данного вида транспорта, об этом сообщало РИА56.