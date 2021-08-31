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Неизвестные обмазали солидолом 400 самокатов в центре Москвы
Происшествия
Неизвестные обмазали солидолом 400 самокатов в центре Москвы
pixabay.com

Москва, 31 августа. Вандалы испортили 400 самокатов, обмазав солидолом их электронные панели, сообщили в столичном главке МВД.

Отмечается, что средства индивидуальной мобильности находились на Ленинском проспекте и Крымском Валу. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Опрашиваются возможные свидетели, личности подозреваемых устанавливаются.

С каждым годом популярность самокатов в России растет. Этим летом жители Оренбурга начали активно пользоваться сервисами по аренде данного вида транспорта, об этом сообщало РИА56.

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