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ВАЗ загорелся после столкновения с такси на трассе в Московской области

  /   Обновлено: 31 августа 2021 09:15
Происшествия
ВАЗ загорелся после столкновения с такси на трассе в Московской области
pxhere.com

Москва, 31 августа. Авария с участием двух автомобилей случилась в Истринском районе Московской области на пересечении ЦКАД и Новорижского шоссе. Участниками ДТП стали ВАЗ-2114 и такси Nissan.

После столкновения ВАЗ вспыхнул на месте происшествия. В результате дорожного инцидента пострадали два человека — пассажир в такси и водитель Nissan. Об их госпитализации не сообщается. В распоряжении ФАН оказались кадры с места происшествия.

Жительница Енисейска и ее 10-летний сын пострадали под колесами Subaru Impreza. За рулем иномарки была нетрезвая девушка, сообщал телеканал «360».

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