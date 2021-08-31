Взрыв канализационной трубы с фекалиями произошел на западе Москвы

Москва, 31 августа. Прорыв канализационной трубы с фекалиями произошел 30 августа в Очаково-Матвеевском районе на западе Москвы.

Мощный взрыв случился около 18 часов вечера на одной из улиц Очаково-Матвеевского. Момент прорыва трубы заснял авторегистратор одной из проезжающих машин. На кадрах видно, как во время происшествия рядом со взрывом двигался автомобиль. Остатки пробитого асфальта и вылетевшие из трубы фекалии попали прямо на него.

Также пострадали прохожие. После прорыва из образовавшейся ямы пошел дым, а по улице были разбросаны продукты жизнедеятельности людей. Причины ЧП в данный момент устанавливаются.

Недавно поток фекалий в реку Арчеда послужил причиной массового замора рыбы. За происшествие ответственен мастер по ремонту оборудования электрометаллургического завода Волгоградской области. Ему грозит до двух лет лишения свободы.