Суд в Москве приговорил мигранта к колонии за вербовку граждан в ряды террористов

Москва, 30 августа. Мигранта, который был членом террористической организации и занимался вербовкой граждан, приговорили к 14 годам тюрьмы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Второй Западный военный суд признал виновным 45-летнего иностранца, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Участие в деятельности организации, признанной террористической в РФ» и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Склонение к участию в деятельности террористической организации».

По версии суда и следствия, в 2018 году подсудимый и его сообщник познакомились с мужчиной и приглашали его на встречи, пытаясь убедить в том, что террор соответствует канонам ислама, а он должен принять участие в работе их организации. Дело соучастника было выделено в отдельное производство.

Незадолго до этого Второй Западный окружной военный суд Москвы вынес приговор 23-летней девушке, вербовавшей террористов для отправки в Сирию. Она получила три года лишения свободы.