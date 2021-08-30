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Суд в Москве приговорил мигранта к колонии за вербовку граждан в ряды террористов

  /   Обновлено: 30 августа 2021 18:39
Происшествия
Суд в Москве приговорил мигранта к колонии за вербовку граждан в ряды террористов
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Москва, 30 августа. Мигранта, который был членом террористической организации и занимался вербовкой граждан, приговорили к 14 годам тюрьмы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Второй Западный военный суд признал виновным 45-летнего иностранца, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Участие в деятельности организации, признанной террористической в РФ» и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Склонение к участию в деятельности террористической организации».

По версии суда и следствия, в 2018 году подсудимый и его сообщник познакомились с мужчиной и приглашали его на встречи, пытаясь убедить в том, что террор соответствует канонам ислама, а он должен принять участие в работе их организации. Дело соучастника было выделено в отдельное производство.

Незадолго до этого Второй Западный окружной военный суд Москвы вынес приговор 23-летней девушке, вербовавшей террористов для отправки в Сирию. Она получила три года лишения свободы.

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москва терроризм приговор мигрант
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