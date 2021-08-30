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Московские государственные ветклиники проведут акцию по чипированию домашних животных
Общество
Московские государственные ветклиники проведут акцию по чипированию домашних животных
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 30 августа. Государственные ветеринарные клиники Москвы проведут акцию по чипированию домашних животных, сообщили в пресс-службе Комитета ветеринарии столицы.

Согласно сообщению пресс-службы, начиная с 1 сентября и в течение всего месяца стоимость этой услуги составит 706 рублей с учетом микрочипа. Благодаря этому, возрастают шансы найти животное в случае потери, так как чип является одним из способов идентификации питомца. Ветеринары напоминают, что в России собаки и кошки относятся к числу животных, для которых эта процедура является обязательной.

Установка чипа является безболезненной и безопасной для животного. Сам процесс занимает не более 15 минут. Так, с помощью одноразового аппликатора питомцу под кожей на холке вводят капсулу, которая содержит 15-значный номер. После информацию о чипе вносят в систему, где формируется общая база данных.

Основательница «Республики кошек» ранее оценила идею налога на нестерилизованного питомца. Большинство животных размножаются вовсе не на улицах, а в семьях, где хозяева не стерилизуют их.

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