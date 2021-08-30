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В Москве арестовали педофила, который шантажировал девочку интимными фото

  /   Обновлено: 30 августа 2021 17:27
Происшествия
В Москве арестовали педофила, который шантажировал девочку интимными фото
 /  Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области

Москва, 30 августа. Сотрудники МВД задержали и арестовали мужчину, который на протяжении четырех лет принуждал девочку к действиям сексуального характера. Злоумышленником оказался 48-летний Дмитрий З.

Арестованный работал консультантом на фабрике по изготовлению верхней одежды из кожи и рабочей одежды, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Мужчина вел переписку с девочкой еще тогда, когда она была несовершеннолетней. По переписке ему удалось выманить несколько интимных фотографий, после их получения он стал писать угрозы. После этого педофил совершал со школьницей действия сексуального характера.

Когда девочка достигла совершеннолетия, она отправилась в полицию и написала заявление. В итоге правоохранители оперативно разыскали мужчину. В настоящее время проверки в отношении него продолжаются.

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