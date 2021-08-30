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Московская школьница стала «секс-рабыней» педофила после отправки интимных фото

  /   Обновлено: 30 августа 2021 17:27
Происшествия
Московская школьница стала «секс-рабыней» педофила после отправки интимных фото
pxhere.com

Москва, 30 августа. Правоохранительные органы объявили в розыск мужчину, который на протяжении четырех лет принуждал девочку к действиям сексуального характера, шантажируя ее интимными фотографиями.

Неизвестный познакомился с 13-летней школьницей в соцсети. Злоумышленнику удалось выманить несколько интимных фотографий, после получения он стал угрожать девочке, что покажет кадры всем. При этом педофил на протяжении нескольких лет шантажировал несовершеннолетнюю и совершал с ней действия сексуального характера.

В настоящее время девушке уже исполнилось 19 лет. Спустя много времени она пришла в полицию и написала заявление о происходящем. Правоохранители проводят соответствующую проверку. Им предстоит выяснить, почему вовремя не выявили этого мужчину, сообщает источник ФАН в полиции.

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москва педофил полиция
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