Московского бизнесмена подозревают в совращении психически больного мальчика

Москва, 30 августа. Генерального директора компании, занимающейся продажей огнеупорных материалов, арестовали по подозрению в совращении несовершеннолетнего.

По предварительным данным, 53-летний бизнесмен заманил к себе мальчика, страдающего психическим расстройством, и заставил его смотреть порнографические фильмы. После этого мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Несколько недель назад в Ленобласти задержали бывшего кандидата в депутаты, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней девочки.