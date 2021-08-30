Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 16:44
16:44
Общество
Глава Крыма дал негативную оценку работе служб по уборке и вывозу мусора
16:42
Общество
Сергей Соседов стал ведущим проекта о необычных людях «За гранью»
16:42
Весь мир
Острая нехватка тока: отключения электричества вдвое сократили доходы суданцев
16:41
Экономика
В России фиксируют снижение выдачи ипотечных кредитов
16:41
Армия
Россия и Сербия договорились о развитии сотрудничества в военной сфере
16:41
Общество
Онищенко призвал оградить Роспотребнадзор от «ковидного» шантажа
16:39
Общество
Глава фонда «Прилив» рассказала о необходимости правильного сексуального воспитания детей
16:38
Происшествия
Пожар в бизнес-центре на западе Москвы ликвидировали
16:35
Общество
Noize MC назвал причины отмены концертного тура
16:33
Происшествия
Дорогостоящий велосипед художника из театра Ширвиндта украли с парковки в Москве
Все новости

Московского бизнесмена подозревают в совращении психически больного мальчика

  /   Обновлено: 30 августа 2021 16:41
Происшествия
Московского бизнесмена подозревают в совращении психически больного мальчика
pixabay.com  /  TryJimmy

Москва, 30 августа. Генерального директора компании, занимающейся продажей огнеупорных материалов, арестовали по подозрению в совращении несовершеннолетнего.

По предварительным данным, 53-летний бизнесмен заманил к себе мальчика, страдающего психическим расстройством, и заставил его смотреть порнографические фильмы. После этого мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Несколько недель назад в Ленобласти задержали бывшего кандидата в депутаты, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней девочки.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Московского бизнесмена подозревают в совращении психически больного мальчика
москва педофил бизнесмен
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru