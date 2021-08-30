Неизвестные украли у иностранцев из машины в Москве 7 млн рублей

Москва, 30 августа. Два иностранца в столице стали жертвами грабителей. Злоумышленники украли у туристов 7 миллионов рублей.

По следственным данным, преступники вломились в машину к двум иностранцам и, угрожая пистолетом, отобрали сумку с деньгами. Неизвестные скрылись с места преступления.

Правоохранителям удалось выяснить, что подозреваемые находятся в Северной столице. Злоумышленники были задержаны. При обыске полицейские нашли пистолет, которым грабители угрожали пострадавшим. В их отношении возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

В середине августа уроженцев Чечни и Дагестана задержали за вооруженное нападение на квартиру в Люберцах. Они обвиняются в разбое.