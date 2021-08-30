Один человек пострадал в массовом ДТП со скорой помощью на юго-западе Москвы

Москва, 30 августа. Участниками массовой аварии на юго-западе российской столицы стали шесть транспортных средств — один мотоцикл и пять автомобилей, в том числе скорая помощь.

По предварительным данным, все произошло на улице Обручева недалеко от станции московского метро «Калужская». В результате дорожного происшествия пострадал один человек. Другие подробности и причины инцидента уточняются.

Ранее стало известно о массовой аварии под Тюменью, в результате которой различные травмы получили сразу шесть человек.