Более 10 тысяч человек эвакуировали из-за пожара в московском бизнес-центре

Москва, 30 августа. Возгорание случилось на подземной парковке бизнес-центра «Президент Плаза» в Москве. Спасатели вывели из здания десять тысяч человек.

По предварительным данным, очаг пожара находится на минус четвертом этаже в здании на Кутузовском проспекте. Там вспыхнули электрокабели. Все, кто находился в бизнес-центре покинули здание по сирене, до прибытия пожарных, сообщает источник ФАН в экстренных службах.

Причиной пожара на территории завода Минобороны в поселке Нахабино Красногорска мог стать поджог. Это одна из версий, которую отрабатывает следствие, сообщало РИАМО.