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Неудачная шутка о русских может поставить крест на бизнесе комика Мирзализаде

  /   Обновлено: 30 августа 2021 16:02
Общество
Неудачная шутка о русских может поставить крест на бизнесе комика Мирзализаде
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Москва, 30 августа. Комик Идрак Мирзализаде, которого МВД признало нежелательным, давно работает в России. Хотя впервые он провел свое турне по стране только в 2016 году, сообщает источник ФАН.

Юморист как индивидуальный предприниматель зарегистрировался в стране только в мае этого года. А в марте он получил вид на жительство, следующим этапом должно было стать гражданство. Отъезд из РФ, по данным собеседника агентства, на бизнесе Мирзализаде скажется плохо. Здесь он получал гораздо больше, чем в Белоруссии.

Ранее правоохранители сообщили, что стендап-комику грозит депортация, если он самостоятельно не покинет территорию Российской Федерации. Ранее Идрак Мирзализаде на своем выступлении озвучил несколько оскорбительных высказываний о россиянах.

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россия комик мирзализаде
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