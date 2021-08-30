Почти 80% работников образовательных организаций в Москве привились от COVID-19

Москва, 30 августа. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что 77% сотрудников образовательных организаций столицы завершили вакцинацию против коронавирусной инфекции.

По словам Раковой, перед началом учебного года в Москве наблюдается достаточно благоприятная ситуация. К вопросу вакцинации представители системы образования отнеслись очень ответственно. На данный момент в городе не наблюдается дефицита по специалистам в учебных учреждениях.

Как ранее сообщалось, привитым пенсионерам в российской столице раздали подарочные наборы. В них имеется все необходимое для укрепления и поддержания здорового образа жизни.