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Почти 80% работников образовательных организаций в Москве привились от COVID-19

  /   Обновлено: 30 августа 2021 15:38
Общество
Почти 80% работников образовательных организаций в Москве привились от COVID-19
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Москва, 30 августа. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что 77% сотрудников образовательных организаций столицы завершили вакцинацию против коронавирусной инфекции.

По словам Раковой, перед началом учебного года в Москве наблюдается достаточно благоприятная ситуация. К вопросу вакцинации представители системы образования отнеслись очень ответственно. На данный момент в городе не наблюдается дефицита по специалистам в учебных учреждениях.

Как ранее сообщалось, привитым пенсионерам в российской столице раздали подарочные наборы. В них имеется все необходимое для укрепления и поддержания здорового образа жизни.

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