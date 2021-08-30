Пилоты заметили в небе над Шереметьево очередной незаконный дрон

Москва, 30 августа. Диспетчеры столичной воздушной гавани Шереметьево передали в МВД информацию об еще одном дроне, который незаконно находился в небе над аэропортом.

Источник Федерального агентства новостей сообщил, что управлявший дроном успел увести технику с территории Шереметьево, а номеров на нем не оказалось. Подробности устанавливаются.

Ранее на международном форуме "Армия-2021" показали беспилотный летательный аппарат Sea Drone, способный спасать тонущих людей и работать при температурах до минус 25 градусов. Это позволит эффективно использовать его в арктических экспедициях.