Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Москва, 30 августа. Ситуация с коронавирусом в Москве является одной из лучших среди российских регионов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, еженедельно в городе фиксируется снижение уровня заболеваемости и госпитализаций пациентов с COVID-19. Показатели достигли минимальных значений прошлых периодов, сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

За минувшие сутки в стране выявили 18 325 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице число заболевших за прошлые сутки увеличилось на 1424.