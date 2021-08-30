СК возбудил дело после драки иностранцев в центре Москвы

Москва, 30 августа. Уголовное дело возбудили по факту потасовки с участием 49 иностранных граждан на Бауманской улице в российской столице.

Фигурантам уголовного дела грозит штраф в размере от 500 до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.

Следственный комитет установил, что драку устроили выходцы из стран Средней Азии. Информации о пострадавших при этом не поступало. Все детали случившегося устанавливаются, проводится комплекс необходимых мероприятий.

Еще один инцидент случился около строительной площадки в районе Некрасовка. Десять человек были задержаны после потасовки. ФАН публиковал видео с места ЧП.