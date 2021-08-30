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Москвичка на самокате сбила четырехлетнего ребенка
Происшествия
Москвичка на самокате сбила четырехлетнего ребенка
pixabay.com

Москва, 30 августа. Женщина на самокате сбила четырехлетнего мальчика в центре столицы. Ребенку потребовалась госпитализация, сообщили в правоохранительных органах.

По данному факту организована проверка. Информации о состоянии пострадавшего пока не поступало. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Похожий случай произошел в центре Ростова-на-Дону. Мужчина на самокате сбил двухлетнего ребенка. После этого он извинился перед его родителями, оставил свой номер телефона и уехал. Мальчик не получил серьезных повреждений — врачи зафиксировали несколько ушибов.

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москва ребенок самокат
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