Москвичка на самокате сбила четырехлетнего ребенка

Москва, 30 августа. Женщина на самокате сбила четырехлетнего мальчика в центре столицы. Ребенку потребовалась госпитализация, сообщили в правоохранительных органах.

По данному факту организована проверка. Информации о состоянии пострадавшего пока не поступало. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Похожий случай произошел в центре Ростова-на-Дону. Мужчина на самокате сбил двухлетнего ребенка. После этого он извинился перед его родителями, оставил свой номер телефона и уехал. Мальчик не получил серьезных повреждений — врачи зафиксировали несколько ушибов.