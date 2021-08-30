Похолодание придет в Москву в ближайшие дни

Москва, 30 августа. Понижение температуры и дождливая погода ожидаются в Москве в конце первой недели сентября. Об этом рассказала главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

Погода в начале сентября в российской столице будет теплой. Столбики термометров в среду, 1 сентября покажут от +24 до +26 градусов. Однако уже в субботу, 4 сентября ожидается похолодание. Температура воздуха опустится до 10 градусов тепла, предупредила синоптик в беседе с РИА Новости.

Погода начнет ухудшаться после 1 сентября. Небо затянет облаками, в городе начнутся дожди разной интенсивности. При этом в ночное время будет тепло. Столбики термометров покажут до +16 градусов. Днем температура снизится до 21 градуса тепла. Минимальные показатели ожидаются в ночное время 4 сентября. Погода будет формироваться под влиянием холодной тыловой части циклона. Ветер будет дуть с северо-запада.

Москвичей предупредили о кратковременных дождях в понедельник, 30 августа. Об этом ранее рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.