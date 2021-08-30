Генерального директора компании Wildberries оштрафовали за дефектную вывеску

Москва, 30 августа. Одну из самых богатых женщин России — генерального директора компании Wildberries Татьяну Бакальчук — оштрафовали на 120 тыс. рублей. Причиной штрафа стала дефектная вывеска.

Главное управление Государственного административно-технического надзора (Госадмтехнадзора) по Московской области выписало предпринимательнице штраф за то, что в городе Яхроме Дмитровского городского округа вывеска перед одним из пунктов выдачи товаров интернет-магазина Wildberries имела дефект. Как оказалось, из всей надписи светилась только одна буква «Е». Об этом сообщает источник в надзорном органе.

Госадмтехнадзор посчитал это грубым нарушением и наказал отечественного гиганта интернет-торговли на крупную сумму денег. Татьяна Бакальчук с таким решением не согласилась и подала иск в арбитражный суд.

Ранее стало известно, что основатели онлайн-ретейлера Wildberries стали самой богатой семьей в России. Forbes оценил состояние Татьяны и Владислава Бакальчуков примерно в 13,1 миллиарда долларов.