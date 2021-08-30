Экстремистское сообщество АУЕ выявили среди осужденных в «Матросской тишине»

Москва, 30 августа. Группу экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ1, запрещено в России) обнаружили в СИЗО «Матросская тишина».

Надзорные органы установили, что заключенные пытаются мешать сотрудникам СИЗО выполнять служебные обязанности. Также они отказываются выполнять законные требования администрации учреждения, нарушают порядок содержания под стражей, организуют доставку запрещенных предметов и собирают деньги для АУЕ.

По фактам инцидента возбуждены уголовные дела. По ним в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

1 Организация запрещена на территории РФ.