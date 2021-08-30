Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 13:41
13:40
Спорт
Наши парни — наша победа: феномен сборной России по пляжному футболу
13:38
Экономика
Банк России понизил официальные курсы иностранных валют
13:36
Спорт
Путин поздравил россиян с победой на ЧМ по пляжному футболу
13:36
Политика
Путин передал поздравления режиссеру-мультипликатору Шварцману в 101-й день рождения
13:35
Весь мир
Министр нефти и газа Ливии инициировал расследование против бывшего главы ННК
13:33
Происшествия
Мужчина напал на и.о. главы Росимущества в Северной Осетии
13:33
Экономика
Экономист Бодрова назвала стоимость доллара к концу сентября
13:32
Весь мир
Министр обороны Израиля встретился с президентом Палестины впервые за 10 лет
13:30
Общество
Почему я завидую Наталье Поклонской. Колонка Сергея Малинковича
13:28
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати намекнула на новый роман
Все новости

Экстремистское сообщество АУЕ выявили среди осужденных в «Матросской тишине»

  /   Обновлено: 30 августа 2021 12:37
Происшествия
Экстремистское сообщество АУЕ выявили среди осужденных в «Матросской тишине»
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Москва, 30 августа. Группу экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ1, запрещено в России) обнаружили в СИЗО «Матросская тишина».

Надзорные органы установили, что заключенные пытаются мешать сотрудникам СИЗО выполнять служебные обязанности. Также они отказываются выполнять законные требования администрации учреждения, нарушают порядок содержания под стражей, организуют доставку запрещенных предметов и собирают деньги для АУЕ.

По фактам инцидента возбуждены уголовные дела. По ним в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Экстремистское сообщество АУЕ выявили среди осужденных в «Матросской тишине»
москва экстремисты матросская тишина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru