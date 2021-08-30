В Москве уже с начала осени появится возможность передавать показания счетчиков через чат-бота. Эти и другие изменения при замене счетчиков и передаче показаний в России собрали авторы Life.ru.

Для отправки данных нужно перейти по ссылке или отсканировать QR-код на главной странице сайта АО «Мосводоканал», а потом выбрать мессенджер для взаимодействия — WhatsApp или Telegram. Далее необходимо ввести номер лицевого счета и данные счетчика. Бот примет показания автоматически. Другие способы передачи данных при этом также продолжают работать.

Ускорилась и установка умных счетчиков на электричество. Этот процесс с 1 июля 2020 года идет за счет сетевых компаний и гарантирующих поставщиков электроэнергии. С 1 января 2022 года энергетики будут обязаны ставить исключительно умные счетчики. Они дают возможность жильцам получать подробные данные об энергопотреблении, управлять его объемами и стоимостью, а также повышать качество и надежность энергоснабжения. Для поставщиков ресурсов они тоже выгодны, так как позволяют снижать потери и операционные затраты, способствуют улучшению платежной дисциплины.

«Умные счетчики в новостройках установят сразу. В старых жилых домах замена будет производиться по мере выхода из строя действующих приборов. Если жильцы откажутся от установки умных счетчиков, то расчет энергии будет производиться по нормативам с учетом повышающего коэффициента. Замена будет в старых домах проходить согласно установленному графику. При этом по заявлению собственника квартиры замена возможна при поломке счетчика и выходе его из строя», — рассказала генеральный директор ЮК «Юристъ» Асия Мухамедшина.

Юристы отмечают, что в последнее время увеличилось количество случаев, когда под видом установки счетчиков действуют мошенники. Они уверяют, что требуется срочно заменить приборы учета, и под этим предлогом берут плату. Суммы ограничены только фантазией аферистов.

«Во-первых, стоит понимать, что нет никаких положений закона, которые бы сейчас требовали от жильцов переустановки счетчиков на умные устройства за свой счет. Соответственно, такие требования явно незаконны. При этом умные счетчики электроэнергии с 1 июля 2020 года устанавливаются за счет энергосбытовой компании. Что касается новых счетчиков потребления воды, то устанавливаться они будут в плановом порядке с 1 января 2022 года», — говорит юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

По его словам, если у жильцов есть желание заменить счетчик, то нужно обращать внимание на данные организации и наличие у нее всех необходимых документов, подтверждающих право заниматься такой деятельностью. Информацию о проверенных компаниях можно узнать, например, у УК или ТСЖ.

«Период с 1 июля 2020 года до 1 января 2022 года считается переходным. Это значит, что ресурсоснабжающая организация может заменить вам старый счетчик на новый в этот период, а может поставить прибор старого образца. При этом она будет действовать в рамках закона, даже если замена прибора произойдет 31 декабря 2021 года. Для уже введенных в эксплуатацию объектов замена предполагается в случае выхода прибора из строя или окончания срока поверки. То есть нельзя обратиться в организацию с просьбой заменить вам старый счетчик на новый по собственному желанию, для этого должны быть основания», — пояснил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Он отмечает, что не стоит опасаться, что в результате замены счетчиков для потребителей вырастут тарифы на электроэнергию. Ежегодный рост тарифов предусмотрен в пределах инфляции, не более того. Финансирование расходов на приобретение и установку умных счетчиков осуществляется за счет собственных и привлеченных средств ресурсоснабжающей организации.

«Поэтому, если к вам придут какие-то люди, которые могут представиться сотрудниками «Энергосбыта» или какой-то другой компании и, угрожая штрафами, будут требовать замены старого счетчика на умный за ваш счет, можете смело закрывать перед ними дверь. Если вы сомневаетесь, то можете позвонить в вашу УК или электросбытовую организацию, чтобы уточнить, проводятся ли по вашему адресу в данный момент работы по замене счетчиков», — добавил Петр Гусятников.

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