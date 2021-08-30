Массовую драку с участием десяти человек на юге-востоке Москвы сняли на видео

Москва, 30 августа. Десять человек были задержаны после потасовки около строительной площадки в районе Некрасовка. В распоряжении ФАН оказались кадры с места происшествия.

По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. Несколько драчунов утверждали, что стали участвовать для массовки. Об этом говорится в видео, которое ФАН предоставил источник в ГУ МВД по Москве.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на улице Маресьева. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. В результате дебоширов доставили в отдел. В отношении десяти человек составлены протоколы об административной ответственности за мелкое хулиганство. Гражданам назначили штраф от 500 до 1000 рублей.