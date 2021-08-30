Членов экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В опознали по ДНК

Москва, 30 августа. Трех членов экипажа Ил-112В, потерпевшего крушение в подмосковной Кубинке, удалось опознать с помощью ДНК-экспертизы.

Погибшими оказались Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев и заслуженный летчик-испытатель Николай Куимов. Церемония прощания состоится 31 августа на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Новейший легкий военно-транспортный самолет Ил-112В разбился 17 августа. Воздушное судно упало в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы в Кубинке. Причиной крушения могла стать неисправность в системе флюгирования винта.