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Членов экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В опознали по ДНК

  /   Обновлено: 30 августа 2021 11:13
Происшествия
Членов экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В опознали по ДНК
wikipedia.org  /  United Aircraft Corporation (UAC) / CC BY-SA 4.0

Москва, 30 августа. Трех членов экипажа Ил-112В, потерпевшего крушение в подмосковной Кубинке, удалось опознать с помощью ДНК-экспертизы.

Погибшими оказались Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев и заслуженный летчик-испытатель Николай Куимов. Церемония прощания состоится 31 августа на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Новейший легкий военно-транспортный самолет Ил-112В разбился 17 августа. Воздушное судно упало в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы в Кубинке. Причиной крушения могла стать неисправность в системе флюгирования винта.

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подмосковье крушение ил-112в
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