Труп мужчины с ножевыми ранениями нашли на стуле в московской квартире

Москва, 30 августа. Сотрудники правоохранительных органов российской столицы наткнулись на труп мужчины с выраженным признаками насильственной смерти в одной из квартир.

Как сообщает РЕН ТВ, погибший мужчина с ножевыми ранениями сидел на стуле в квартире дома на юго-востоке Москвы. Было установлено, что убийца несколько раз ударил свою жертву в область груди и ног.

Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу, где будут установлены точная причина смерти и обстоятельства случившегося. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее сообщалось, что жители города Чебоксары нашли труп молодой девушки под окнами одной из многоэтажек. В качестве приоритетной версии смерти рассматривается падение с большой высоты. Инцидент произошел на улице Гладкова.