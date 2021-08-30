Участников массовой драки задержали на юго-востоке Москвы

Москва, 30 августа. Правоохранительные органы задержали десять человек после потасовки около строительной площадки в районе Некрасовка.

Инцидент произошел на улице Маресьева. Причины конфликта на данный момент установить не удалось. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские, которые пресекли нарушение общественного порядка. В результате дебоширов доставили в отдел.

В отношении десяти человек составлены протоколы об административной ответственности за мелкое хулиганство. Гражданам назначили штраф от 500 до 1000 рублей.

Очередная массовая драка мигрантов случилась возле хостела на Бабаевской улице в Москве. По предварительным данным, в отделы полиции доставили не меньше 150 человек. Обстоятельства выясняются, сообщал телеканал «360».