В Рузском районе Подмосковья выявлено 200 мест незаконной вырубки леса

Москва, 30 августа. Активисты экологического движения обнаружили под Рузой около 200 мест незаконной рубки леса. Жители района встревожены: лесным насаждениям региона наносится непоправимый урон. С подачи экоактивистов вопрос взял под свой контроль комитет лесного хозяйства Московской области.

Экологам запада Подмосковья все чаще стали поступать сообщения от жителей Рузского района, которые свидетельствовали, что на многих участках ведется активная вырубка зеленых насаждений, и есть все основания полагать, что эти работы проводятся незаконно, сообщают «Вести Подмосковья». Чтобы ознакомиться с ситуацией непосредственно, волонтеры отправились на участки, указанные жителями.

Первая встреча произошла в деревне Златоустово. Выяснилось, что в окрестностях населенного пункта ведется активная вырубка леса. Староста деревни неоднократно вызывал правоохранительные органы, но наряды всякий раз прибывали уже после того, как лесорубы уезжали вместе с лесовозами, гружеными вырубленным лесом. На обращение местных жителей в администрацию пришел формальный ответ, что виновные выявлены и наказаны, однако принятые меры не пресекли вырубку леса. Она продолжается, посетовали жители деревни.

Вырубка леса подтвердилась еще на четырех участках, указанных местными жителями. На одном из них были замечены лесовозы без государственных регистрационных номеров. Специалисты комитета лесного хозяйства Московской области выяснили, что, хотя на ряде участков вырубка леса ведется на землях сельскохозяйственного назначения, лес является самостоятельным природным объектом. И права на него никто никаким организациям не передавал. Комитет лесного хозяйства принял решение обратиться в Арбитражный суд, чтобы прекратить незаконное использование зеленых насаждений на указанных участках. Так как это наносит непоправимый ущерб природе Подмосковья.

Ранее ФАН рассказывал о восстановлении леса после пожаров в Якутии. В Нерюнгринском районе с этой целью волонтеры высадили десять тысяч саженцев кедра.