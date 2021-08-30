Жителей Москвы ожидают кратковременные дожди 30 августа

Москва, 30 августа. Погода в Москве и Московской области будет облачной с прояснениями. Отмечается умеренная солнечная активность и слабое возмущение геомагнитного поля.

Погодные условия в Москве сформируются под влиянием теплого сектора циклонического вихря. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своем канале в мессенджере Telegram.

По словам метеоролога, в российской столице ожидается облачная с прояснениями погода. В начале дня возможны кратковременные дожди. Показатели температуры воздуха будут колебаться в пределах от +23 до +25 градусов, в области — от +17 до +22 градусов. На юге Московской области будет теплее — до +28 градусов.

Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. Скорость ветра — до восьми метров в секунду. Отмечается, что геомагнитное поле на территории столичного региона слабо возмущенное.

Москвичам рассказали, ждать ли в столичном регионе бабьего лета. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Жителей Санкт-Петербурга также ожидает теплый день. Температура воздуха в Северной столице будет близка к средним показателям, утверждают метеорологи.