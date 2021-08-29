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Пьяный водитель попал под статью после нападения на полицейских на востоке Москвы
Происшествия
Пьяный водитель попал под статью после нападения на полицейских на востоке Москвы
78.mvd.ru  /  ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Москва, 29 августа. Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского. Фигурантом стал 25-летний водитель машины Skoda.

Инцидент произошел возле гаражного кооператива на улице Красноярской. Инспекторы остановили автомобиль Skoda, чтобы проверить документы. За рулем сидел 25-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Водитель отказался предъявить документы и напал на полицейских. Сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

Агрессивная девушка напала на сотрудника полиции и разорвала его форменное обмундирование. Инцидент произошел в Петербурге в участке. Пострадавший отказался от медицинской помощи, но попросил привлечь обидчицу к ответственности.

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