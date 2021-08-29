Юный паркурщик внезапно умер на детской площадке в Подмосковье

Москва, 29 августа. Молодой паркурщик умер в городском округе Солнечногорск во время занятий спортом. Полиция проводит проверку.

По данным СМИ, подросток подтягивался на турнике и внезапно почувствовал себя плохо. Школьник упал и потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь. Однако врачам оставалось только констатировать смерть 15-летнего пациента.

В ходе проверки выяснилось, что у ребенка были проблемы с сердцем, ему были противопоказаны тяжелые физические нагрузки. Однако мальчик игнорировал запреты врачей и занимался спортивной гимнастикой и паркуром.

Тем временем СК начал проверку по факту гибели вице-президента Федерации рафтинга в реке Башкаус. Профессиональный каякер Кирилл Косогоров погиб во время сплава.