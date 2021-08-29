Доля жилья премиум-класса в новостройках Москвы сократилась на 21%

Москва, 29 августа. Объем предложения в премиум-сегменте новостроек российской столицы снизился на 21% в течение года.

За последние три года падение доли квартир и апартаментов комфорт-класса составило 43%. На рынке Москвы наблюдается устойчивый спад спроса. Об этом пишет «Строительная газета», приводя исследование компании «Метриум».

Специалисты полагают, что активность инвесторов способствовала быстрому вымыванию предложения в новостройках премиум-сегмента. Если во втором квартале 2019 года девелоперы продали 3,6 тысячи квартир, за тот же период 2020-го — 2,5 тысячи, то в 2021 году данный показатель опустился до 2 тысяч.

Одновременно с уменьшением элитного жилья растет стоимость обычных квартир. Риелторы спрогнозировали увеличение стоимости аренды квартир в крупных российских городах после начала учебного года.