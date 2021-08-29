Москвичам пообещали резкое наступление осени в начале сентября

Москва, 29 августа. Промозглый северный ветер и холодные дожди ожидаются в столице уже с первых чисел сентября, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Арктический атмосферный фронт принесет осеннюю погоду в Москву, а затем в другие города России. Днем столбики термометров не будут подниматься выше 16 градусов тепла, ночью температура может снижаться до 8-13 градусов выше нуля.

Первый мокрый снег может выпасть в некоторых городах страны уже в сентябре, допустил Тишковец. По его словам, жителей северо-восточной части России ожидает очень ветреная погода в ближайшие дни.