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Москвичам пообещали резкое наступление осени в начале сентября

  /   Обновлено: 29 августа 2021 18:21
Общество
Москвичам пообещали резкое наступление осени в начале сентября
pxhere.com

Москва, 29 августа. Промозглый северный ветер и холодные дожди ожидаются в столице уже с первых чисел сентября, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Арктический атмосферный фронт принесет осеннюю погоду в Москву, а затем в другие города России. Днем столбики термометров не будут подниматься выше 16 градусов тепла, ночью температура может снижаться до 8-13 градусов выше нуля.

Первый мокрый снег может выпасть в некоторых городах страны уже в сентябре, допустил Тишковец. По его словам, жителей северо-восточной части России ожидает очень ветреная погода в ближайшие дни.

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москва прогноз похолодание
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