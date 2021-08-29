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Температура летом 2021 года в Москве оказалась выше нормы на 2,5 градуса
Общество
Температура летом 2021 года в Москве оказалась выше нормы на 2,5 градуса
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 29 августа. Лето в Москве в этом году было «персиковым» по температуре, которая по итогу сезона превысила норму на 2,5 градуса, рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Небольшой дефицит осадков также зафиксирован в столице, однако он не превысил десяти процентов. Июнь в мегаполисе был на 3,2 градуса теплее климатической нормы, количество дождей при этом составило 63 мм. В июне отклонение в положительную сторону составило 2,5 градуса, осадков выпало на десять миллиметров меньше, чем в предыдущем месяце.

«Лето в Москве было на редкость хорошим, «персиковым», как я и прогнозировал весной», — написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Большое количество дождей метеорологи зафиксировали в августе. В Москве выпало 105 мм осадков, что в 1,5 раза больше климатической нормы. Лето 2021 года в России станет одним из рекордных за всю историю наблюдений по количеству опасных стихийных явлений, добавил специалист. Похолодание придет в столицу уже в начале сентября.

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погода лето тишковец
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