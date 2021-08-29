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Международный фестиваль «Цветочный джем» пройдет в Москве в сентябре
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Международный фестиваль «Цветочный джем» пройдет в Москве в сентябре

  /   Обновлено: 29 августа 2021 17:35
Общество
Международный фестиваль «Цветочный джем» пройдет в Москве в сентябре
mos.ru  /  Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / В. Новикова

Москва, 29 августа. Жители и гости Москвы смогут посетить уникальный международный фестиваль «Цветочный джем», заявил мэр города Сергей Собянин.

Фестиваль «Цветочный джем» пройдет в Москве с 1 сентября по 1 октября. Флористы и дизайнеры создадут уникальные композиции на различных площадках. Кроме того, все желающие смогут попробовать десерты и авторские блюда, добавил Собянин.

«С 1 сентября мы открываем фестиваль "Цветочный джем", где будут представлены предметы ландшафтного дизайна и композиции из растений. Небольшие деревья украсят наши площади и фестивальные площадки», — заявил он в эфире канала «Россия-1».

В этом году некоторые проекты, созданные дизайнерами, будут репликами предыдущих лет. Кроме того, на площади Революции флористы создадут настоящий русский лес, классический японский сад в Куркине с традиционными элементами.

Несколько дней назад на Красной площади в Москве начал работу фестиваль «Спасская башня». В этом году мероприятие пройдет в формате COVID-free. На сцену выйдут специальные гости — певица Тамара Гвердцители, «Хор Турецкого» и лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

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