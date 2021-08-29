Бастрыкин поручил проверить строящийся в Подмосковье поселок на наличие секты

Москва, 29 августа. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки опасений граждан по поводу наличия секты в строящемся в Подмосковье поселке.

Об этом сообщили на официальном сайте СК РФ. Согласно данным правоохранительных органов, в деревне Нечесово Московской области планируется построить «экопоселение» под названием Аминовка. По сообщениям СМИ, местные жители опасаются, что на этой территории создадут религиозную секту, поскольку они уже начали получать угрозы.

В связи с этим председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку этой информации и доложить лично ему.

Ранее Бастрыкин дал указание проверить рассекреченные факты казней мирных жителей Орловской области фашистами в годы ВОВ.